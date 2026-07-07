Pardon de Saint-Aubin Crach
dimanche 23 août 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Pardon de Saint-Aubin
Chapelle Saint-Aubin Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Le pardon de la chapelle de Saint Aubin a lieu depuis de nombreuses années le 4ème dimanche d’août.
Il a pour but de financer la rénovation de la Chapelle de Saint Aubin ainsi que la fontaine et le calvaire situés tout proche.
37ème pardon de Saint-Aubin avec au programme
– Fête champêtre Battage seigle à l’ancienne.
– Jeux pneu, palet, boule-tenn, lancer de bottes, prénom du cochon, tirage au sort du homard.
11h Messe
12h30 Repas
Entrée gratuite. .
Chapelle Saint-Aubin Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 81 72 30 45
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English :
L’événement Pardon de Saint-Aubin Crach a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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