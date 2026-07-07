Informations pratiques

Crach

Pardon de Saint-Aubin

Chapelle Saint-Aubin Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le pardon de la chapelle de Saint Aubin a lieu depuis de nombreuses années le 4ème dimanche d’août.

Il a pour but de financer la rénovation de la Chapelle de Saint Aubin ainsi que la fontaine et le calvaire situés tout proche.

37ème pardon de Saint-Aubin avec au programme

– Fête champêtre Battage seigle à l’ancienne.

– Jeux pneu, palet, boule-tenn, lancer de bottes, prénom du cochon, tirage au sort du homard.

11h Messe

12h30 Repas

Entrée gratuite. .

Chapelle Saint-Aubin Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 81 72 30 45

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English :

L’événement Pardon de Saint-Aubin Crach a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon