Informations pratiques

Crach

Pardon N.D. des douleurs et Fest Deiz

Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’association de sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaer à Crac’h vous convie au pardon de ND des Douleurs messe à 10h30 à la chapelle puis, repas et ,dans l’après-midi, un fest deiz sera animé par le groupe An’Dibru .

Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 82 90 30 23

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English :

L’événement Pardon N.D. des douleurs et Fest Deiz Crach a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon