AGENDA · Crach
Pardon N.D. des douleurs et Fest Deiz Crach
dimanche 13 septembre 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Pardon N.D. des douleurs et Fest Deiz
Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’association de sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaer à Crac’h vous convie au pardon de ND des Douleurs messe à 10h30 à la chapelle puis, repas et ,dans l’après-midi, un fest deiz sera animé par le groupe An’Dibru .
Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 82 90 30 23
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English :
L’événement Pardon N.D. des douleurs et Fest Deiz Crach a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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