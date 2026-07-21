Cinéma en plein air & animation cirque Parc Les Chênes Crach

Informations pratiques

Crach

Cinéma en plein air & animation cirque

Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

La ville de Crac’h invite habitants et vacanciers à partager une soirée estivale conviviale mêlant animation familiale et cinéma en plein air.

À partir de 20 heures, l’association Équilibres proposera une initiation aux arts du cirque. Plusieurs ateliers permettront aux enfants comme aux adultes de découvrir différentes disciplines circassiennes dans une ambiance ludique et conviviale.

À la tombée de la nuit, le public pourra assister à la projection en plein air du film Le Sens de la Fête, réalisé par Éric Tolédano et Olivier Nakache, une comédie populaire appréciée de tous les publics.

Cette soirée gratuite est ouverte à tous et s’inscrit dans la programmation estivale de la commune, avec la volonté de proposer des animations accessibles aux familles, aux habitants et aux nombreux visiteurs présents sur le territoire pendant l’été.

En cas de conditions météorologiques défavorables, la projection sera organisée à l’Espace Les Chênes , afin de garantir le maintien de l’événement. .

Parc Les Chênes 36-38 rue du Stade Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 86 73 92 51

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English :

L’événement Cinéma en plein air & animation cirque Crach a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon