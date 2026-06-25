Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach
Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach vendredi 31 juillet 2026.
Crach
Les couples catholiques face aux difficultés du divorce
Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
La grandeur et la beauté du mariage chrétien a une conséquence exigeante son indissolubilité ! L’homme et la femme deviendront une seule chair (…) Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10, 8-9)
Cette exigence apparaît folle à beaucoup et l’expérience montre qu’elle est difficilement tenable, voire souvent impossible à tenir.
En explorant les fondements de la doctrine chrétienne sur cette question, la conférence aura pour but d’essayer d’en tirer des conséquences pratiques pour aider les couples chrétiens à faire face à ce défi.
Animée par Dominique-Marie Cabaret, Dominicain. .
Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Crach (Morbihan)
- Kastelodenn Crach 5 juillet 2026
- Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach 6 juillet 2026
- Partir en livre: Livrodrome aux Chênes Crach 9 juillet 2026
- Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach 11 juillet 2026
- Troc et puces Rue du stade Crach 14 juillet 2026