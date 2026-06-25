Crach

Les couples catholiques face aux difficultés du divorce

Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

La grandeur et la beauté du mariage chrétien a une conséquence exigeante son indissolubilité ! L’homme et la femme deviendront une seule chair (…) Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10, 8-9)

Cette exigence apparaît folle à beaucoup et l’expérience montre qu’elle est difficilement tenable, voire souvent impossible à tenir.

En explorant les fondements de la doctrine chrétienne sur cette question, la conférence aura pour but d’essayer d’en tirer des conséquences pratiques pour aider les couples chrétiens à faire face à ce défi.

Animée par Dominique-Marie Cabaret, Dominicain. .

Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44

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English :

L’événement Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon