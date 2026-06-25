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Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach

Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach vendredi 31 juillet 2026.

Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Crach

Les couples catholiques face aux difficultés du divorce

Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :
2026-07-31

La grandeur et la beauté du mariage chrétien a une conséquence exigeante son indissolubilité ! L’homme et la femme deviendront une seule chair (…) Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! (Mc 10, 8-9)
Cette exigence apparaît folle à beaucoup et l’expérience montre qu’elle est difficilement tenable, voire souvent impossible à tenir.

En explorant les fondements de la doctrine chrétienne sur cette question, la conférence aura pour but d’essayer d’en tirer des conséquences pratiques pour aider les couples chrétiens à faire face à ce défi.

Animée par Dominique-Marie Cabaret, Dominicain.   .

Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44 

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English :

L’événement Les couples catholiques face aux difficultés du divorce Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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