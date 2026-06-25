Crach

Importance de l’IA dans les conflits du 21e siècle

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

De l’utilité de la maîtrise des fonds marins à l’espace exo-atmosphérique; Regards sur les rapports de force en mer.

Actuellement inspecteur de la marine nationale après avoir été responsable de la transformation digitale de la marine et directeur du centre d’études stratégiques de la marine, le vice-amiral d’escadre Marc Antoine de Saint Germain exposera les enjeux et défis liés à l’intelligence artificielle dans les conflits modernes, éclairé par les guerres en Ukraine et au Moyen Orient.

Alors que les rapports de force se durcissent entre les États, au détriment du droit international, il exposera les enjeux liés à la maîtrise de l’information, de la souveraineté sur nos données, gage de supériorité dans les conflits actuels.

Il abordera en particulier les rapports de force que les États exercent entre eux dans les espaces communs, en particulier en mer et sous la mer, alors que l’essentiel de nos actifs matériels ou immatériels (données) transitent par les espaces maritimes.

Conférence proposée par la paroisse de Crac’h .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44

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English :

L’événement Importance de l’IA dans les conflits du 21e siècle Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon