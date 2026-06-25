Informations pratiques

Crach

Joies et tourments d’un DRH

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Conférence-témoignage sur la place de l’homme dans les entreprises.

À partir de milliers d’entretiens avec des interlocuteurs d’une soixantaine de nationalités, Xavier Grenet, chrétien engagé, nous confie quelques-unes des histoires qu’ils ont vécues pour les éclairer et préciser ce qu’est le long travail de l’écoute et de l’accompagnement.

Il évoquera la tension entre les impératifs de la loi du profit et l’attention à chacun une tension qui prend la forme d’un combat intérieur chez celui qui a le souci de rester fidèle à ces deux pôles d’exigences apparemment contradictoires.

Dans les joies et les tourments de cette tâche sans fin se dévoile progressivement l’image de l’Autre, discrète mais toujours présente. .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44

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English :

L’événement Joies et tourments d’un DRH Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon