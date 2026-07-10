Cinéma Plein air et animation cirque Crach
vendredi 7 août 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Cinéma Plein air et animation cirque
Espace Les Chênes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-08-07
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants vous propose une soirée cinéma dont les bénéfices ont été reversés à l’association Rêves de Clown
Animation cirque dès 20h
puis projection du film Le sens de la fête à la nuit tombée .
Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Cinéma Plein air et animation cirque Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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