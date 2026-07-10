Informations pratiques

Crach

Cinéma Plein air et animation cirque

Espace Les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:59:00

Date(s) :

2026-08-07

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants vous propose une soirée cinéma dont les bénéfices ont été reversés à l’association Rêves de Clown

Animation cirque dès 20h

puis projection du film Le sens de la fête à la nuit tombée .

Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Cinéma Plein air et animation cirque Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon