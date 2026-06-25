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À la rencontre du Pape Prevost Crach

À la rencontre du Pape Prevost Crach lundi 10 août 2026.

Adresse
Salle des fêtes
Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Début
lundi 10 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Crach

À la rencontre du Pape Prevost

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Un Américain au Vatican !
l’Événement, aussi inattendu que l’élection du Polonais Karol Woytila en son temps, donne à l’Église un Pape d’origine française, à la fois américain et péruvien.
Un an après son élection, il est possible de percevoir la continuité, et les ruptures impulsée par Léon XIV.
Au-delà d’une comparaison, tentante et facile, avec son prédécesseur, une soirée pour aller à la rencontre du successeur de Pierre et d’interroger la nouvelle Église du Pape Léon.

Conférence animée par Benoit Vandenputte, frère dominicain.   .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44 

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English :

L’événement À la rencontre du Pape Prevost Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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