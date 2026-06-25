Crach

À la rencontre du Pape Prevost

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Un Américain au Vatican !

l’Événement, aussi inattendu que l’élection du Polonais Karol Woytila en son temps, donne à l’Église un Pape d’origine française, à la fois américain et péruvien.

Un an après son élection, il est possible de percevoir la continuité, et les ruptures impulsée par Léon XIV.

Au-delà d’une comparaison, tentante et facile, avec son prédécesseur, une soirée pour aller à la rencontre du successeur de Pierre et d’interroger la nouvelle Église du Pape Léon.

Conférence animée par Benoit Vandenputte, frère dominicain. .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44

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English :

L’événement À la rencontre du Pape Prevost Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon