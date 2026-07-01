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AGENDA · Crach

Animations au marché Crach

jeudi 23 juillet 2026 · Crach

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Tarif

Crach

Animations au marché

Place de l’Église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06

Cet été, le marché de Crac’h s’anime !

Entre 10h et 12h30, retrouvez des animations au marché hebdomadaire de Crac’h,

Dégustation gratuite de produits et pot de l’amitié offerts par la municipalité avec la participation des commerçants.   .

Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

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English :

L’événement Animations au marché Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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