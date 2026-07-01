Animations au marché Crach
jeudi 23 juillet 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Animations au marché
Place de l’Église Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Cet été, le marché de Crac’h s’anime !
Entre 10h et 12h30, retrouvez des animations au marché hebdomadaire de Crac’h,
Dégustation gratuite de produits et pot de l’amitié offerts par la municipalité avec la participation des commerçants. .
Place de l’Église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Animations au marché Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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