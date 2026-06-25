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Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach

Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach samedi 18 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes
Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Crach

Les vitraux de Notre Dame de Paris

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Conférence animée par Barthélémy Jobert, historien de l’art français, spécialiste du XIXe siècle.   .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44 

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English :

L’événement Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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