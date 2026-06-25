Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach
Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach samedi 18 juillet 2026.
Crach
Les vitraux de Notre Dame de Paris
Salle des fêtes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Conférence animée par Barthélémy Jobert, historien de l’art français, spécialiste du XIXe siècle. .
Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Crach (Morbihan)
- Kastelodenn Crach 5 juillet 2026
- Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach 6 juillet 2026
- Partir en livre: Livrodrome aux Chênes Crach 9 juillet 2026
- Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach 11 juillet 2026
- Troc et puces Rue du stade Crach 14 juillet 2026