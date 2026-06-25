Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach samedi 18 juillet 2026.

Crach

Les vitraux de Notre Dame de Paris

Salle des fêtes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Conférence animée par Barthélémy Jobert, historien de l’art français, spécialiste du XIXe siècle. .

Salle des fêtes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 44

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English :

L’événement Les vitraux de Notre Dame de Paris Crach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon