Troc et puces Rue du stade Crach
Troc et puces Rue du stade Crach mardi 14 juillet 2026.
Crach
Troc et puces
Rue du stade Les Chênes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Vide grenier organisé par l’association E.S. Crac’h, sur le parc Les chênes
Sur place: buvette, moules-frites, casse-croute et crèpes
De 200 à 300 exposants sont attendus
Ouverture au public à 7h00 .
Rue du stade Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 65 24 61 04
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English :
L’événement Troc et puces Crach a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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