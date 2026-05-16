Troc et puces Rue du stade Crach

Crach

Troc et puces

Rue du stade Les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Vide grenier organisé par l’association E.S. Crac’h, sur le parc Les chênes

Sur place: buvette, moules-frites, casse-croute et crèpes

De 200 à 300 exposants sont attendus

Ouverture au public à 7h00 .

Rue du stade Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 65 24 61 04

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English :

L’événement Troc et puces Crach a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon