Crach

Partir en livre: Livrodrome aux Chênes

Parc les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La 12e édition de Partir en Livre se déroule pendant près d’un mois, du 17 juin au 19 juillet 2026 préparez-vous à fêter le livre en famille !

Organisé par le Centre national du livre sous l’égide du ministère de la Culture, ce grand festival national dédié à la littérature pour la jeunesse ne cesse de grandir. Il rassemble désormais plus de 300 000 enfants, adolescents et parents partout en France.

Cette année, l’événement est fièrement porté par une marraine et un parrain d’exception Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert.

A Crac’h, la médiathèque déménage au parc les Chênes pour des séances de lecture au vert, une chasse aux livres et des jeux.

Sans inscription .

Parc les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 59

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English :

L’événement Partir en livre: Livrodrome aux Chênes Crach a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon