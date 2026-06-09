Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach
Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach lundi 6 juillet 2026.
Crach
Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur
Médiathèque Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-06
La 12e édition de Partir en Livre se déroule pendant près d’un mois, du 17 juin au 19 juillet 2026 préparez-vous à fêter le livre en famille !
Organisé par le Centre national du livre sous l’égide du ministère de la Culture, ce grand festival national dédié à la littérature pour la jeunesse ne cesse de grandir. Il rassemble désormais plus de 300 000 enfants, adolescents et parents partout en France.
Cette année, l’événement est fièrement porté par une marraine et un parrain d’exception Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert.
A la médiathèque de Crac’h diverses animations vous sont proposées:
Un livre-mystère à découvrir et à gagner tout l’été; une enquête ouverte sur chaque titre…
Un passeport pour l’été et ses départs en lecture; six cases à valider pour devenir un super lecteur !
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque
Sans inscription .
Médiathèque Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 08 59
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English :
L’événement Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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