Kastelodenn Crach
Kastelodenn Crach dimanche 5 juillet 2026.
Crach
Kastelodenn
Kerourio Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fest noz organisé à l’occasion de la 18e fête du pain de l’amicale du four à pain de Kérourio
Kastelodenn (casserole en breton) est un duo de musiciens de Pontivy, amateurs-passionnés de la musique bretonne. Leurs interprétations originales et l’utilisation d’instruments d’autres folklores donnent à leur musique une couleur originale, pleine de chaleur, de dynamisme, de rythme et d’harmonie.
Les musiciens de Kastelodenn sont également chanteurs. Le chant prend une part importante dans leur répertoire ce qui leur permet une communication encore plus intense avec les danseurs et le public.
Tout public .
Kerourio Crach 56950 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Kastelodenn Crach a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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