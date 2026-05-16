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Broadway à Crac’h Rue du Stade Crach

Broadway à Crac’h Rue du Stade Crach mercredi 5 août 2026.

Lieu : Rue du Stade

Adresse : Espace Les Chênes

Ville : 56950 Crach

Département : Morbihan

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Crach

Broadway à Crac’h

Rue du Stade Espace Les Chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Retour sur des musiques d’anthologie par le Quatuor de Paris

Les 4 solistes, issus des grands orchestres parisiens, explorent un répertoire sans frontières où se croisent improvisation, classique, jazz, cinéma, traditions et pop/rock.

Créé au Festival Lueurs de Mantes , le programme Broadway y a remporté un franc succès qui nous promet une soirée pétillante à recommander à toutes les oreilles !

La soirée est organisée en partenariat avec la commune de Crac’h au profit d’Après la rupture As’trame France, qui aide les 4-15 ans à mieux s’adapter à une nouvelle configuration familiale.   .

Rue du Stade Espace Les Chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 62 17 99 77 

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English :

L’événement Broadway à Crac’h Crach a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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