Crach

Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs…

Salle Ty Yhuel Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

La 41ème édition de l’Expo Crac’h aura lieu du 11 juillet au 16 août 2026, salle Ty Yhuel, place de l’église.

Cette exposition est consacrée aux artistes Crac’hois (résident à l’année ou résidence secondaire).

Plusieurs arts cohabitent peinture, sculpture, céramique, photographie, couture, …

Il est possible d’acheter les œuvres marquées à cet effet.

Horaires d’ouverture

Lundi 15h30 à 18h30

Mardi Mercredi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Jeudi 9h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Vendredi Samedi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30

Dimanche 10h à 12h30

Ouvert les jours fériés

Fermé le lundi matin et le dimanche après-midi. .

Salle Ty Yhuel Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon