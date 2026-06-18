Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach
Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach samedi 11 juillet 2026.
Crach
Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs…
Salle Ty Yhuel Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
La 41ème édition de l’Expo Crac’h aura lieu du 11 juillet au 16 août 2026, salle Ty Yhuel, place de l’église.
Cette exposition est consacrée aux artistes Crac’hois (résident à l’année ou résidence secondaire).
Plusieurs arts cohabitent peinture, sculpture, céramique, photographie, couture, …
Il est possible d’acheter les œuvres marquées à cet effet.
Horaires d’ouverture
Lundi 15h30 à 18h30
Mardi Mercredi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Jeudi 9h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Vendredi Samedi 10h30 à 12h30 et 15h30 à 18h30
Dimanche 10h à 12h30
Ouvert les jours fériés
Fermé le lundi matin et le dimanche après-midi. .
Salle Ty Yhuel Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Expo Crac’h 2026: Jardins d’ici et d’ailleurs… Crach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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