Crach

Concert à la chapelle du Plas-Kaër

Le Plas-Kaër Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La chorale de la Trinité sur Mer: Trinichoeur, et l’équipage de Saint Goustan vous inivtenet à un grand concert à la chapelle du plas-Kaër de Crac’h

Ce concert est organisé sous l’égide de l’ assocaition de sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër.

Tout public

Entrée gratuite .

Le Plas-Kaër Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 59 19 95 15

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English :

L’événement Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon