Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach

Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach samedi 27 juin 2026.

Adresse : Le Plas-Kaër

Ville : 56950 Crach

Département : Morbihan

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Crach

Concert à la chapelle du Plas-Kaër

Le Plas-Kaër Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

La chorale de la Trinité sur Mer: Trinichoeur, et l’équipage de Saint Goustan vous inivtenet à un grand concert à la chapelle du plas-Kaër de Crac’h
Ce concert est organisé sous l’égide de l’ assocaition de sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër.

Tout public
Entrée gratuite   .

Le Plas-Kaër Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 59 19 95 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Crach (Morbihan)