Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach
Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach samedi 27 juin 2026.
Crach
Concert à la chapelle du Plas-Kaër
Le Plas-Kaër Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La chorale de la Trinité sur Mer: Trinichoeur, et l’équipage de Saint Goustan vous inivtenet à un grand concert à la chapelle du plas-Kaër de Crac’h
Ce concert est organisé sous l’égide de l’ assocaition de sauvegarde de la chapelle du Plas-Kaër.
Tout public
Entrée gratuite .
Le Plas-Kaër Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 6 59 19 95 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert à la chapelle du Plas-Kaër Crach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Crach (Morbihan)
- Kastelodenn Crach 5 juillet 2026
- Partir en livre: livre-mystère & Passeport du super lecteur Crach 6 juillet 2026
- Partir en livre: Livrodrome aux Chênes Crach 9 juillet 2026
- Troc et puces Rue du stade Crach 14 juillet 2026
- Broadway à Crac’h Rue du Stade Crach 5 août 2026