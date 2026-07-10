Informations pratiques

Crach

Fête des vieux métiers: 23éme édition

Le Plas-Kaër Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La Fête des Vieux Métiers à Crac’h est une célébration qui célèbre les métiers d’autrefois et les traditions de la région.

Organisée par l’Automobile Club Crac’hois 56 (ACC 56), cette fête met en avant les anciennes techniques et machines utilisées dans les années 50-60.

Les participants peuvent profiter de défilés de vieux tracteurs, de repas de moules-frites et grillades, et d’animations variées tout au long de la journée.

La fête est un moyen de faire revivre des activités qui ont disparu ou se sont transformées avec le temps, tout en permettant aux visiteurs de découvrir des rites d’autrefois.

Début de la fête à 9h30

Entrée et parking gratuit. .

Le Plas-Kaër Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 02 64

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English :

L’événement Fête des vieux métiers: 23éme édition Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon