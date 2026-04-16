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Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec

Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec samedi 27 juin 2026.

Adresse : Kergoas

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plouhinec

Pardon de Saint They Plouhinec

Kergoas Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Messe à 18h.   .

Kergoas Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50 

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English : Pardon de Saint They Plouhinec

L’événement Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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