Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec
Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec samedi 27 juin 2026.
Plouhinec
Pardon de Saint They Plouhinec
Kergoas Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Messe à 18h. .
Kergoas Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50
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English : Pardon de Saint They Plouhinec
L’événement Pardon de Saint They Plouhinec Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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