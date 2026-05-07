Audierne

Pardon de Sainte Evette

Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Messe à 10h30 suivie d’une procession et de la bénédiction de la mer (selon météo) avec la participation

de la SNSM et des plaisanciers.

La bannière de Sainte EDWETT créée et réalisée par les bénévoles sera présentée pour la bénédiction.

Une vente de gâteaux est proposée à l’issue de la cérémonie. .

Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 01 50

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English : Pardon de Sainte Evette

L’événement Pardon de Sainte Evette Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz