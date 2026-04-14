Parentalité & Écologie : 6 semaines pour se réinventer, Autre lieu, Genève

Parentalité & Écologie : 6 semaines pour se réinventer 30 avril – 11 juin, certains jeudis Autre lieu

CHF 240.- (tarif solidaire), CHF 360.- (tarif plein), CHF 480.- (tarif soutien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T12:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-11T12:00:00+02:00 – 2026-06-11T13:30:00+02:00

Concilier vie de famille et engagement écologique : un parcours pour avancer ensemble.

Être parent aujourd’hui implique de naviguer entre injonctions contradictoires, charge mentale écologique et désir de transmettre un monde vivable. Comment passer de l’angoisse à l’action sans culpabiliser ? Comment organiser un quotidien durable qui respecte aussi vos limites ?

L’association Parents d’avenir vous propose un cycle complet de 6 ateliers interactifs en ligne, conçu comme un laboratoire de pratiques pour les parents souhaitant aligner leurs valeurs avec leur réalité quotidienne.

Un format pensé pour votre emploi du temps :

Où ? En ligne (via visioconférence), pour participer depuis chez vous ou votre lieu de travail.

En ligne (via visioconférence), pour participer depuis chez vous ou votre lieu de travail. Quand ? 6 jeudis (30/04, 07/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06), de 12h00 à 13h30. Une pause méridienne idéale pour souffler et se ressourcer.

6 jeudis (30/04, 07/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06), de 12h00 à 13h30. Une pause méridienne idéale pour souffler et se ressourcer. Pour qui ? Tous les parents, futurs parents ou accompagnants d’enfants.

Au programme de ces 6 semaines de transformation : Chaque séance aborde un pilier de la « parentalité durable » avec des outils concrets :

Éco-émotions : Accueillir son stress et ses peurs liées à la crise climatique.

Accueillir son stress et ses peurs liées à la crise climatique. Consommation responsable : Adopter un mode de vie durable en famille sans rigidité.

Adopter un mode de vie durable en famille sans rigidité. Charge mentale écologique : S’organiser au quotidien sans s’épuiser.

S’organiser au quotidien sans s’épuiser. Transmission : Éduquer les enfants à l’écologie avec joie et cohérence.

Éduquer les enfants à l’écologie avec joie et cohérence. Communauté : Créer du lien et rompre l’isolement entre parents engagés.

Créer du lien et rompre l’isolement entre parents engagés. Plan d’action : Définir ses propres priorités pour la suite.

Animé par Monica Serlavos, ce cycle privilégie l’intelligence collective. Vous repartirez de chaque session avec des pistes d’action adaptées à votre réalité, soutenu par un groupe de parents partageant les mêmes valeurs.

Informations pratiques :

Dates : Jeudis 30.04, 07.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06 2026 – (pas d’atelier le 14.05 !)

Jeudis 30.04, 07.05, 21.05, 28.05, 04.06, 11.06 2026 – (pas d’atelier le 14.05 !) Horaire : 12h00 – 13h30.

12h00 – 13h30. Lieu : En ligne (lien de connexion envoyé après inscription).

En ligne (lien de connexion envoyé après inscription). Tarifs (pour le cycle complet de 6 séances) : CHF 240.- (tarif solidaire), CHF 360.- (tarif plein), CHF 480.- (tarif soutien – permet d’offrir des places à d’autres parents)

(pour le cycle complet de 6 séances) : CHF 240.- (tarif solidaire), CHF 360.- (tarif plein), CHF 480.- (tarif soutien – permet d’offrir des places à d’autres parents) Inscription : Obligatoire. Places limitées. https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-multithematique-un-parcours-de-6-seances-sur-les-enjeux-principaux-de-la-parentalite-a-lere-de-la-crise-ecologique/5c5ba7d1-6b92-4a61-9dca-2b3b1248cba7/events/388593

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-multithematique-un-parcours-de-6-seances-sur-les-enjeux-principaux-de-la-parentalite-a-lere-de-la-crise-ecologique/5c5ba7d1-6b92-4a61-9dca-2b3b1248cba7/events/388593 »}] [{« link »: « http://www.parentsdavenir.ch »}, {« link »: « https://infomaniak.events/fr-ch/ateliers-et-stages/cycle-multithematique-un-parcours-de-6-seances-sur-les-enjeux-principaux-de-la-parentalite-a-lere-de-la-crise-ecologique/5c5ba7d1-6b92-4a61-9dca-2b3b1248cba7/events/388593 »}]

Concilier parentalité et écologie sans s’épuiser ? Un cycle de 6 ateliers en ligne pour transformer vos valeurs en actions concrètes. Échanges, outils pratiques et bienveillance. Places limitées.

Monica Serlavos