Parenthèse littéraire contes et légendes de la très vieille Bretagne Jean-Pierre Gaillard Bar ha Gwin Plouguerneau

Plouguerneau

Parenthèse littéraire contes et légendes de la très vieille Bretagne Jean-Pierre Gaillard

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Parenthèse littéraire contes et légendes de la très vieille Bretagne Jean-Pierre Gaillard. Cette lecture propose cinq contes traditionnels tout fraîchement réécrits les Phoques, le Roi Marc’h, le jeune Meunier, le Petit Peuple des forêts, les Deux Bossus. Une lecture pour retrouver la puissance des veillées d’autrefois et l’imaginaire populaire breton. .

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

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L’événement Parenthèse littéraire contes et légendes de la très vieille Bretagne Jean-Pierre Gaillard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DES ABERS