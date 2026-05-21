Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard Bar ha Gwin Plouguerneau
Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard Bar ha Gwin Plouguerneau mardi 21 juillet 2026.
Plouguerneau
Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Parenthèse littéraire La Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard. La Bretagne a inspiré certains des plus grands poètes. Terre de granit, de pluie, de légendes et de révolte intérieure, elle traverse leurs oeuvres comme une présence intime. De Tristan Corbière , de Saint-Pol-Roux, D Armand Robin et de Georges Perros, et bien d’autres poètes encore. .
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
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L’événement Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DES ABERS
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