Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard Bar ha Gwin Plouguerneau

Plouguerneau

Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Parenthèse littéraire La Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard. La Bretagne a inspiré certains des plus grands poètes. Terre de granit, de pluie, de légendes et de révolte intérieure, elle traverse leurs oeuvres comme une présence intime. De Tristan Corbière , de Saint-Pol-Roux, D Armand Robin et de Georges Perros, et bien d’autres poètes encore. .

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

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L’événement Parenthèse littéraire la Bretagne en poésie Jean-Pierre Gaillard Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DES ABERS