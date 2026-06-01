Parenthèse littéraire Les Phares Maudits Bar Ha Gwin Plouguerneau
Parenthèse littéraire Les Phares Maudits Bar Ha Gwin Plouguerneau mardi 16 juin 2026.
Plouguerneau
Parenthèse littéraire Les Phares Maudits
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Il existe, au large des côtes bretonnes et écossaises, des phares qui semblent chargés d’une présence particulière.
Bâtis contre les tempêtes, isolés au milieu des vents et des lames, ils ont nourri des histoires de solitude, de peur, de courage et parfois de folie.
Cette lecture rassemble quatre récits inspirés de lieux réels, parmi les plus fascinants du monde maritime
le phare de Tévennec, gardien maudit du Raz de Sein ;
le phares de Berwick , au large de l’Ecosse
le phare de Bass Rock, patrie des oiseaux ;
le phare de l’Île Vierge, géant de pierre dressé face à l’Atlantique.
Au fil des textes apparaissent des gardiens hantés par l’océan, des nuits de tempête, des superstitions anciennes et cette étrange relation entre l’homme et la mer lorsque le monde semble réduit à une lumière vacillante dans l’obscurité.
Une lecture entre récit historique, fantastique maritime et mémoire des côtes. .
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
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English :
L’événement Parenthèse littéraire Les Phares Maudits Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-27 par OT PAYS DES ABERS
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