Parenthèse musical avec Tileli L’entrepote Plomodiern

Plomodiern

Parenthèse musical avec Tileli

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Laure et Thomas, un tandem guitare voix un peu bohème dans l’âme vous invitent à l’évasion, à passer un joli moment au rythme de leurs reprises pop, folk, reggae, chanson française. Une session libre, vivante, vibrante. .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

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English :

L’événement Parenthèse musical avec Tileli Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE