Parenthèse musical avec Tileli L’entrepote Plomodiern
Parenthèse musical avec Tileli L’entrepote Plomodiern dimanche 21 juin 2026.
Plomodiern
Parenthèse musical avec Tileli
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Laure et Thomas, un tandem guitare voix un peu bohème dans l’âme vous invitent à l’évasion, à passer un joli moment au rythme de leurs reprises pop, folk, reggae, chanson française. Une session libre, vivante, vibrante. .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
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English :
L’événement Parenthèse musical avec Tileli Plomodiern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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