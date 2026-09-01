Parenthèse musicale David Bowie Châteauroux
mercredi 30 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
Parenthèse musicale David Bowie
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30 16:45:00
Date(s) :
2026-09-30
Dix ans déjà… que David Bowie nous quittait. Venez (re)découvrir cet artiste hors norme, figure incontournable du glam rock et de l’expérimentation musicale.
Séance d’écoute collective de 45 minutes avec coin lecture aménagé pour les enfants. .
41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
The Médiathèque Équinoxe invites you to meet Guillaume Ledoux.
L’événement Parenthèse musicale David Bowie Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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