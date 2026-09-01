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AGENDA · Châteauroux

Parenthèse musicale David Bowie Châteauroux

mercredi 30 septembre 2026 · Châteauroux

Parenthèse musicale David Bowie Châteauroux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
41 Avenue Charles de Gaulle
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Parenthèse musicale David Bowie

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30 16:45:00

Date(s) :
2026-09-30

Dix ans déjà… que David Bowie nous quittait. Venez (re)découvrir cet artiste hors norme, figure incontournable du glam rock et de l’expérimentation musicale.
Séance d’écoute collective de 45 minutes avec coin lecture aménagé pour les enfants.   .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

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English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to meet Guillaume Ledoux.

L’événement Parenthèse musicale David Bowie Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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