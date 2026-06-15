Salon-de-Provence

Parenthèses musicales

Du 04/07 au 29/07/2026 le samedi de 19h à 21h. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un air de jazz s’invite dans les soirées d’été salonaises…

À la tombée du jour, la ville se laisse porter par des sonorités propices à la détente et à la flânerie. Pour sa 6ème édition, les Parenthèses Musicales mettent le jazz à l’honneur pendant six samedis, offrant au public des instants chaleureux et hors du temps, dans un cadre historique



– 4/07 Mediterranean Transfert



– 18/07 Mundo Azur



– 25/07 Helios Libre



– 1/08 The New Jazz Quartet



– 8/08 Jazzalíu



– 29/08 Big Band des Grincheux



Gratuit .

Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com

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English :

A touch of jazz is coming to the summer evenings in Salon-la-Fontaine?

L’événement Parenthèses musicales Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence