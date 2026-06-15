Parenthèses musicales Salon-de-Provence
Parenthèses musicales Salon-de-Provence samedi 4 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Parenthèses musicales
Du 04/07 au 29/07/2026 le samedi de 19h à 21h. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Un air de jazz s’invite dans les soirées d’été salonaises…
À la tombée du jour, la ville se laisse porter par des sonorités propices à la détente et à la flânerie. Pour sa 6ème édition, les Parenthèses Musicales mettent le jazz à l’honneur pendant six samedis, offrant au public des instants chaleureux et hors du temps, dans un cadre historique
– 4/07 Mediterranean Transfert
– 18/07 Mundo Azur
– 25/07 Helios Libre
– 1/08 The New Jazz Quartet
– 8/08 Jazzalíu
– 29/08 Big Band des Grincheux
Gratuit .
Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@visitsalondeprovence.com
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English :
A touch of jazz is coming to the summer evenings in Salon-la-Fontaine?
L’événement Parenthèses musicales Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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