Par’ents Délires 4 : Mercredi 26 août 2026, Récipon (derrière le BAM), Rennes

Par’ents Délires 4 : Mercredi 26 août 2026 Mercredi 26 août, 15h00 Récipon (derrière le BAM) Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite – Petite restauration payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T20:00:00+02:00

Par’ents Délires 4 : mercredi 26 août 2026, de 15h à 20h

De 0 à 99 ans

Entrée libre et gratuite

Après trois éditions festives, fédératrices et joyeuses, qui ont rassemblé de nombreux partenaires et bénévoles et permis la rencontre entre les habitant·es, Par’ents Délires vous donne rendez-vous pour sa quatrième édition le mercredi 26 août à partir de 15h !

Au programme :

Animations tout public : atelier réparation vélo avec La Petite Rennes, parcours de coopération avec la Maison des familles de Saint-Jacques, grimpe d’arbres avec Là-Haut, création de cerfs-volants avec L’Équipière, création d’une œuvre collective et sensibilisation autour des plastiques et du réemploi avec ElectroniK et La Belle Déchette, atelier créatif et coin lecture avec l’Antipode, jeux géants avec le Centre social Cleunay.

Espace petite enfance : Manège Soleil d’Atlantique Animation, massage autour de la naissance avec À Portée de Mains, séance de mouvements doux avec la crèche Marion du Faouët, sieste musicale avec Anne Quartier et atelier draisienne avec le CBP.

Ambiance : DJ set – Bar à vinyles par JMB, bulles en déambulation, bal participatif et invitation à danser avec la Cie Dounia.

Petite restauration payante sur place : galette-saucisse + frites, cookies, mini-crêpes, muffins, barbe à papa et bar à sirops (pensez à apporter votre gobelet).

Événement gratuit organisé par l’Étoile et le Centre social Cleunay, avec la participation de nombreux partenaires et bénévoles.

Récipon (derrière le BAM) 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez découvrir de nouveaux espaces de jeu dans une ambiance musicale et conviviale sous le thème » Rêves en folie ! »