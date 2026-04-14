Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence

Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence

Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Castagnéra

Adresse : Allée Peixotto 33 400 Talence

Ville : 33400 Talence

Département : Gironde

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : sur inscription

Parents / enfants : On apprend à hacker ! Mercredi 15 avril, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00

Venez en famille, apprendre à hacker des sites web !
Comprendre comment des sites se font hacker en expérimentant soi-même les outils de hacking.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Venez découvrir le hacking atelier hacking

Image de fond par fancycrave1 de Pixabay

À voir aussi à Talence (Gironde)