Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence
Parents / enfants : On apprend à hacker !, Médiathèque Castagnéra, Talence mercredi 15 avril 2026.
Parents / enfants : On apprend à hacker ! Mercredi 15 avril, 10h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T12:00:00+02:00
Venez en famille, apprendre à hacker des sites web !
Comprendre comment des sites se font hacker en expérimentant soi-même les outils de hacking.
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Venez découvrir le hacking atelier hacking
Image de fond par fancycrave1 de Pixabay
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