Paris-Alger, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Paris-Alger Samedi 20 juin, 19h30 Parc des droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

L’un est fondateur des Têtes Raides. L’autre est l’un des compagnons de route de Rachid Taha. Deux artistes qui se retrouvent pour un concert où la poésie et la diversité des langues et des sonorités seront à l’honneur. Où les textes ciselés rencontrent le mandoluth rebelle. Attention, le siroco va souffler !

Parc des droits de l’Homme Parc des droits de l’Homme villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

L’un est fondateur des Têtes Raides. L’autre est l’un des compagnons de route de Rachid Taha. Attention, le sirocco va souffler !

© Gérard Lavalette