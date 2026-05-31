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Paris-Alger, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Paris-Alger, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Paris-Alger, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc des droits de l'Homme

Adresse : Parc des droits de l'Homme villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Paris-Alger Samedi 20 juin, 19h30 Parc des droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00

L’un est fondateur des Têtes Raides. L’autre est l’un des compagnons de route de Rachid Taha. Deux artistes qui se retrouvent pour un concert où la poésie et la diversité des langues et des sonorités seront à l’honneur. Où les textes ciselés rencontrent le mandoluth rebelle. Attention, le siroco va souffler !

Parc des droits de l’Homme Parc des droits de l’Homme villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
L’un est fondateur des Têtes Raides. L’autre est l’un des compagnons de route de Rachid Taha. Attention, le sirocco va souffler !

© Gérard Lavalette

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