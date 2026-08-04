PARIS COMEDY CLUB Alençon
vendredi 18 septembre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
PARIS COMEDY CLUB
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 21:00:00
fin : 2027-01-08
Date(s) :
2026-09-18 2026-11-13 2027-01-08
Le PARIS COMEDY CLUB, c’est le rendez-vous incontournable des étoiles montantes de l’humour.
Chaque soirée est une invitation à découvrir les talents les plus prometteurs de la nouvelle génération, avec l’assurance d’un spectacle toujours unique et d’une qualité irréprochable.
Une expérience inédite, où se mêlent rires et émotions avec une palette d’univers différents, allant du stand-up percutant aux sketchs hilarants, en passant par des numéros de musique, de magie, et des duos mémorables.
Chaque spectacle est une aventure où se rencontrent la diversité et l’excellence de l’art comique.
Distribution 3 humoristes hilarants !
Ouverture des portes à 19h
Restauration possible sur place
Lieu
Strass Palace
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : PARIS COMEDY CLUB
L’événement PARIS COMEDY CLUB Alençon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CUA ALENCON
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