Paris Comedy Club Comédie Le Mans Le Mans

Paris Comedy Club

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 21:00:00

fin : 2026-05-04 21:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-05-04

Prochainement à Comédie Le Mans…

PARIS COMEDY CLUB

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération. Les meilleurs humoristes vont jouer sur Paris… Ce soir, ils viennent à Comédie Le Mans

Sébastien Giray présente les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne. Au programme, des surprises !

Les artistes suivants participent au PARIS COMEDY CLUB

Thomas Angelvy ,Tano, Arnaud Cosson, Isabelle Vitari, Yann Guillarme, Patrick Chanfray, David Voinson, Jeremy Lorca, Gaëtan Matis, David Azencot, JB Mazoyer, Thimothée

Poissonnet, Didou, Yann Stotz, Perrine Perez, Marcus, Florian Lex, Clément Blouin, Fouad, Amaury de Gonzague, Mickaël Charles, Perrine Perrez, Anaïs Petit,Cédric Cysaire ,

Alexandra Pizzagall , Julien Bing , Aymeric Carrez , Alexis Tramoni , Ryad Graham , Thomas Angelvy , Klotilde , Laurent Febvay , etc .

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com

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English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement Paris Comedy Club Le Mans a été mis à jour le 2026-03-04 par CDT72