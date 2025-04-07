Paris Comedy Club Comédie Le Mans Le Mans
Paris Comedy Club Comédie Le Mans Le Mans lundi 13 avril 2026.
Paris Comedy Club
Comédie Le Mans 37 Rue Nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 21:00:00
fin : 2026-05-04 21:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-05-04
Prochainement à Comédie Le Mans…
PARIS COMEDY CLUB
Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération. Les meilleurs humoristes vont jouer sur Paris… Ce soir, ils viennent à Comédie Le Mans
Sébastien Giray présente les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne. Au programme, des surprises !
Les artistes suivants participent au PARIS COMEDY CLUB
Thomas Angelvy ,Tano, Arnaud Cosson, Isabelle Vitari, Yann Guillarme, Patrick Chanfray, David Voinson, Jeremy Lorca, Gaëtan Matis, David Azencot, JB Mazoyer, Thimothée
Poissonnet, Didou, Yann Stotz, Perrine Perez, Marcus, Florian Lex, Clément Blouin, Fouad, Amaury de Gonzague, Mickaël Charles, Perrine Perrez, Anaïs Petit,Cédric Cysaire ,
Alexandra Pizzagall , Julien Bing , Aymeric Carrez , Alexis Tramoni , Ryad Graham , Thomas Angelvy , Klotilde , Laurent Febvay , etc .
Comédie Le Mans 37 Rue Nationale Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
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Coming soon to Comédie Le Mans…
L’événement Paris Comedy Club Le Mans a été mis à jour le 2026-03-04 par CDT72
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