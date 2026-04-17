L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans
L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Maison du Pilier-Rouge Le Mans samedi 2 mai 2026.
Le Mans
L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:15:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Nouveauté en 2026 Les restaurations exceptionnelles réalisées sur des portions de l’enceinte situées dans le centre-ville vous seront dévoilées.
Votre guide sera Maxime Bruant
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement L’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
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