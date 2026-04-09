Paris Globe #2 : It’s the end of the amusement phase Théâtre Paris – Villette PARIS

Chez Chara Kotsali, qui dit venir d’un lieu du Sud n’ayant jamais envoyé de fusée dans l’espace, le carburant est un savant mélange. Des corps d’abord, dans une chorégraphie coupée au cordeau qui cite Macarena et parades militaires, manifestations de masse et aérobic — lorsque Kim Jong-il rencontre Jane Fonda —, danses rituelles et pompon girls (mais n’est-ce pas finalement la même chose ?). Du son ensuite, une bande-son faite de tous les bruits du monde. Des mots enfin, ceux d’une poésie musicale qui scande les dates : celles des révoltes de la grande Histoire (1789, 1949) comme celles qui ponctuent l’histoire intime.

Quelle nouvelle phase après celle de l’amusement ? Pas une nouvelle ère, mais un voyage déréglé dans le temps : une suite de sauts temporels, qui emportent les danseuses et la langue, épurée. Chara Kotsali crée un marathon de danse et de son qui mêle histoire personnelle et collective pour composer une chronologie en forme de sample et nous rappeler que l’Histoire n’est pas linéaire : c’est nous qui en écrivons la logique.

Du mercredi 27 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/paris-globe-2-its-the-end-of-the-amusement-phase/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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