Paris Sportives : Marche douce quartier Bédier Boutroux avec l’association ARTAXE Départ lieu de rendez-vous Paris

L’association ARTAXE propose un rendez-vous hebdomadaire pendant le mois de juin pour une marche sportive, ouverts à toutes les femmes. Cette sortie permet de maintenir une bonne condition physique, de découvrir ou redécouvrir le quartier sous un autre angle, tout en créant du lien social. Accessibles à tous les niveaux, ces marches sont encadrées dans une ambiance dynamique et bienveillante.

ARTAXE ; Crédits : marche douce ARTAXE

Jour et horaires : Tous les jeudis de 14h à 14h45 durant le mois de juin. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances de marche douce hebdomadaires pour les adultes, à travers les rues du quartier Bédier Boutroux, pour allier activité physique, bien-être et convivialité.

Du jeudi 04 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 :

jeudi

de 14h00 à 14h45

gratuit

artaxe.events@gmail.com

https://www.artaxe.net

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T17:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T14:45:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T14:45:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T14:45:00+02:00

Départ lieu de rendez-vous 12 rue damesteter 75013 Paris

https://www.artaxe.net artaxe.events@gmail.com



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