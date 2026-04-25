Paris Sportives : Marche douce quartier Bédier Boutroux avec l’association ARTAXE Départ lieu de rendez-vous Paris
Paris Sportives : Marche douce quartier Bédier Boutroux avec l’association ARTAXE Départ lieu de rendez-vous Paris jeudi 4 juin 2026.
L’association ARTAXE propose un rendez-vous hebdomadaire pendant le mois de juin pour une marche sportive, ouverts à toutes les femmes. Cette sortie permet de maintenir une bonne condition physique, de découvrir ou redécouvrir le quartier sous un autre angle, tout en créant du lien social. Accessibles à tous les niveaux, ces marches sont encadrées dans une ambiance dynamique et bienveillante.
Jour et horaires :
Tous les jeudis de 14h à 14h45 durant le mois de juin.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Des séances de marche douce hebdomadaires pour les adultes, à travers les rues du quartier Bédier Boutroux, pour allier activité physique, bien-être et convivialité.
Du jeudi 04 juin 2026 au jeudi 18 juin 2026 :
jeudi
de 14h00 à 14h45
gratuit
artaxe.events@gmail.com
https://www.artaxe.net
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T17:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T14:45:00+02:00;2026-06-11T14:00:00+02:00_2026-06-11T14:45:00+02:00;2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T14:45:00+02:00
Départ lieu de rendez-vous 12 rue damesteter 75013 Paris
https://www.artaxe.net artaxe.events@gmail.com
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