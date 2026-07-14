Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes
Informations pratiques
Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 1 octobre 2026 – 18 février 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Gratuit
Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma autour de ce rendez-vous convivial et participatif !
Au programme : discussions et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux.
Films récents ou cultes, séries, courts métrages, … tous les genres et les époques sont les bienvenus !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-02-18T18:30:00.000+01:00
1
Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Repair café Square Germain Gautier Rennes 14 juillet 2026
- Repair café, Square Germain Gautier, Rennes 14 juillet 2026
- Un transat et des livres – Date spéciale « contes » Place de la Mairie Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes Place de la Mairie (Rennes) Rennes 14 juillet 2026
- Un temps de conte : des histoires pour s’évader | Les Tisseurs de contes, Place de la Mairie, Rennes 14 juillet 2026