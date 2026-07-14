Informations pratiques

Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 1 octobre 2026 – 18 février 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma autour de ce rendez-vous convivial et participatif !

Au programme : discussions et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux.

Films récents ou cultes, séries, courts métrages, … tous les genres et les époques sont les bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-01T17:30:00.000+02:00

Fin : 2027-02-18T18:30:00.000+01:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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