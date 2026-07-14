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Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes

jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage · Rennes

Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 18 février 2027
Lieu
Bibliothèque des Champs Libres - 2e étage
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Parlons ciné Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 1 octobre 2026 – 18 février 2027, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Gratuit

Venez échanger vos coups de cœur et partagez votre amour du cinéma autour de ce rendez-vous convivial et participatif !

Au programme : discussions et bandes-annonces, entre passionnés ou simplement curieux. 
Films récents ou cultes, séries, courts métrages, … tous les genres et les époques sont les bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-01T17:30:00.000+02:00
Fin : 2027-02-18T18:30:00.000+01:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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