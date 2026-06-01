Parlons-en !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Parlons-en ! Samedi 6 juin, 15h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

La médiathèque Colette ouvre un espace d’échange et de réflexion partagée, accessible à toutes et à tous, sans prérequis ni bagage culturel. Ces rencontres sont l’occasion de partager ses expériences, d’écouter les autres et de réfléchir ensemble, dans une ambiance conviviale et respectueuse. Les discussions prennent appui sur des thématiques proches du quotidien, choisies avec les participants : place des écrans, petits plaisirs de saison, séries marquantes, fake news, applis préférées…

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

La médiathèque Colette vous invite à un atelier de parole libre et bienveillant : un moment convivial pour échanger, écouter et réfléchir ensemble au quotidien.

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