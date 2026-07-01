Paroles Céramiques Marché de céramistes Bazouges-la-Pérouse
samedi 11 juillet 2026 · Bazouges-la-Pérouse
Informations pratiques
Bazouges-la-Pérouse
Paroles Céramiques Marché de céramistes
Place du marché et Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Venez à la deuxième édition du marché de céramistes dans la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-Pérouse, organisé par l’association Argile Bretagne !
35 exposants professionnels, liés les uns aux autres par la même passion celle de la transformation de l’argile.
Ils vous présenteront leurs réalisations façonnées en faïence, en porcelaine, en grès, en raku, en terre vernissée ou en terre enfumée. Les créateurs exposants vous proposeront également à la vente leurs réalisations issues de leur savoir-faire. Retrouvez en invité d’honneur Cyril Dennery.
C’est l’occasion d’une sortie familiale et estivale pour découvrir une tradition millénaire qui s’est enrichie au fil du temps de l’imagination, de la créativité et du talent artistique de chacun.
Tout un programme pour satisfaire la curiosité de tous et échanger avec les céramistes durant le week-end….
Plusieurs animations gratuites vous seront proposées
– Ateliers enfants
– Démonstration de cuisson Raku
– Exposition Quizz Parlez-vous céramiques ?
– Projections cinéma sur la cuisson en four à bois
– Tombola
– Café céramique
– Concert
Petite restauration sur place .
Place du marché et Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Paroles Céramiques Marché de céramistes Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Bazouges-la-Pérouse (Ille-et-Vilaine)
- Visite guidée de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caractère® Office de Tourisme Bazouges-la-Pérouse 9 juillet 2026
- BarokOpéra au Château de la Ballue La Sirène du Phare Lieu-dit La Ballue Bazouges-la-Pérouse 12 juillet 2026
- Dimanches animés Spectacles vivants Forêt de Villecartier Bazouges-la-Pérouse 19 juillet 2026
- Balade nature Découvrons la forêt de Villecartier Le Moulin de la Forêt Bazouges-la-Pérouse 22 juillet 2026
- Sortie nature Le monde des amphibiens Lieu-dit l’Ânerie Bazouges-la-Pérouse 12 août 2026