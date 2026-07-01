Informations pratiques

Bazouges-la-Pérouse

Paroles Céramiques Marché de céramistes

Place du marché et Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Venez à la deuxième édition du marché de céramistes dans la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-Pérouse, organisé par l’association Argile Bretagne !

35 exposants professionnels, liés les uns aux autres par la même passion celle de la transformation de l’argile.

Ils vous présenteront leurs réalisations façonnées en faïence, en porcelaine, en grès, en raku, en terre vernissée ou en terre enfumée. Les créateurs exposants vous proposeront également à la vente leurs réalisations issues de leur savoir-faire. Retrouvez en invité d’honneur Cyril Dennery.

C’est l’occasion d’une sortie familiale et estivale pour découvrir une tradition millénaire qui s’est enrichie au fil du temps de l’imagination, de la créativité et du talent artistique de chacun.

Tout un programme pour satisfaire la curiosité de tous et échanger avec les céramistes durant le week-end….

Plusieurs animations gratuites vous seront proposées

– Ateliers enfants

– Démonstration de cuisson Raku

– Exposition Quizz Parlez-vous céramiques ?

– Projections cinéma sur la cuisson en four à bois

– Tombola

– Café céramique

– Concert

Petite restauration sur place .

Place du marché et Salle des fêtes Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Paroles Céramiques Marché de céramistes Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne