Paroles de jazz Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National
jeudi 29 octobre 2026 · Saint-Gengoux-le-National
Informations pratiques
Saint-Gengoux-le-National
Paroles de jazz
Saint-Gengoux-le-National Le bourg Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-29
1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National ! Au programme jam, concert, dédicace, cinéma, conte musical, conférence, exposition, spectacle. .
Saint-Gengoux-le-National Le bourg Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Paroles de jazz
L’événement Paroles de jazz Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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