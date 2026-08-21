Paroles de jazz Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National

Informations pratiques

Saint-Gengoux-le-National

Paroles de jazz

Saint-Gengoux-le-National Le bourg Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-29

1ère édition de Paroles de Jazz à Saint-Gengoux-le-National ! Au programme jam, concert, dédicace, cinéma, conte musical, conférence, exposition, spectacle. .

Saint-Gengoux-le-National Le bourg Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Paroles de jazz

L’événement Paroles de jazz Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-08-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II