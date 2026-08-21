Paroles et jardinage, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Paroles et jardinage Samedi 26 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de livres et de jardins.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Club de jardinage animé par Danielle Depierre