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Paroles et jardinage, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles

Paroles et jardinage, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Bègles
Adresse
58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Paroles et jardinage Samedi 26 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de livres et de jardins.

Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Club de jardinage animé par Danielle Depierre

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