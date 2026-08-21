AGENDA · Bègles
Paroles et jardinage, Bibliothèque Municipale de Bègles, Bègles
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Municipale de Bègles · Bègles
Informations pratiques
Paroles et jardinage Samedi 26 septembre, 10h30 Bibliothèque Municipale de Bègles Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de livres et de jardins.
Bibliothèque Municipale de Bègles 58 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine
Club de jardinage animé par Danielle Depierre
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