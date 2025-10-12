Pars à la découverte des animaux avec Cacahuette à Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne lundi 6 juillet 2026.

Charly-sur-Marne

Pars à la découverte des animaux avec Cacahuette à Charly-sur-Marne

Charly-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-06

Cet été, l’accueil de loisirs se tiendra du 06 au 31 juillet 2026 à Charly sur Marne.

Quatre semaines d’aventures, de jeux et de découvertes pour vos enfants

dans un cadre fun et convivial !

Dates du 06 au 31 juillet 2026

Lieu Commune de Charly sur Marne

Un transport en car ou mini-bus est organisé depuis les communes du territoire, les lieux et horaires de ramassage seront communiqués ultérieurement via nos différents supports.

➡️ Plus d’infos, inscrire votre enfant https://www.c4-charlysurmarne.fr/ACCUEIL-DE-LOISIRS-Pars.

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne

Cet été, l’accueil de loisirs se tiendra du 06 au 31 juillet 2026 à Charly sur Marne.

Quatre semaines d’aventures, de jeux et de découvertes pour vos enfants

dans un cadre fun et convivial !

Dates du 06 au 31 juillet 2026

Lieu Commune de Charly sur Marne

Un transport en car ou mini-bus est organisé depuis les communes du territoire, les lieux et horaires de ramassage seront communiqués ultérieurement via nos différents supports.

➡️ Plus d’infos, inscrire votre enfant https://www.c4-charlysurmarne.fr/ACCUEIL-DE-LOISIRS-Pars.

Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne .

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 58 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the day camp will be held from July 6 to 31, 2026, in Charly-sur-Marne.

Four weeks of adventures, games, and new experiences for your children

in a fun and friendly setting!

? Dates: July 6–31, 2026

? Location: Charly-sur-Marne

? Bus or minibus transportation is provided from surrounding towns; pickup locations and times will be announced later via our various communication channels.

?? For more information or to register your child: https://www.c4-charlysurmarne.fr/ACCUEIL-DE-LOISIRS-Pars.

Community of Communes of the Canton of Charly-sur-Marne

L’événement Pars à la découverte des animaux avec Cacahuette à Charly-sur-Marne Charly-sur-Marne a été mis à jour le 2026-06-12 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne