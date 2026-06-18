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Partage de la route Parking du boulevard de la plage Les Mathes

Partage de la route Parking du boulevard de la plage Les Mathes mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Parking du boulevard de la plage

Adresse : La Palmyre

Ville : 17570 Les Mathes

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Mathes

Partage de la route

Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Apprendre les bons réflexes de la route en s’amusant !
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Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72 

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English :

Learn good driving habits while having fun!

L’événement Partage de la route Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre

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