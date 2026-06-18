Partage de la route Parking du boulevard de la plage Les Mathes
Partage de la route Parking du boulevard de la plage Les Mathes mardi 28 juillet 2026.
Les Mathes
Partage de la route
Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Apprendre les bons réflexes de la route en s’amusant !
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Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72
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English :
Learn good driving habits while having fun!
L’événement Partage de la route Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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