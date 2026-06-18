Partage de la route Parking du boulevard de la plage Les Mathes mardi 28 juillet 2026.

Les Mathes

Partage de la route

Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Apprendre les bons réflexes de la route en s’amusant !

.

Parking du boulevard de la plage La Palmyre Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 48 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn good driving habits while having fun!

L’événement Partage de la route Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-18 par Mairie Les Mathes La Palmyre