PART’ÂGE Direction de Quartiers Ouest Rennes
PART’ÂGE Direction de Quartiers Ouest Rennes vendredi 19 juin 2026.
PART’ÂGE Direction de Quartiers Ouest Rennes 19 – 30 juin Ille-et-Vilaine
Des ateliers collectifs pour prendre soin de sa santé
**Dans le cadre de l’AMI Prévention de la perte d’autonomie 2026, désormais intitulé « PART’ÂGE »** pour plus de lisibilité, des temps d’information et de rencontre sont organisés dans plusieurs quartiers rennais, en lien avec les lieux ressources favorables au vieillissement.
**Ces rendez-vous permettront aux habitants :**
* de découvrir les actions de prévention proposées près de chez eux ;
* de mieux connaître les actions du programme PART’ÂGE déployées en 2026 ;
* d’échanger avec les professionnels présents autour des enjeux du bien vieillir.
Cette dynamique s’inscrit notamment dans le travail engagé par la coordination de quartier Q3/Q4/Q9.
**Dates des rencontres sur le quartier Ouest :**
* **Centre Social de Cleunay** (49 rue Jules Lallemand)
le 19 juin, de 16h30 à 17h30
* **Maison Bleue** (123 boulevard de Verdun)
le 23 juin, de 15h30 à 17h
* **Maison de Quartier La Touche** (6 rue du Cardinal Paul Gouyon)
le 30 juin, de 14h30 à 16h
**Ces temps sont ouverts à toutes et tous.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-30T16:00:00.000+02:00
1
amiclic@ccasrennes.fr 02.23.62.20.19
Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026