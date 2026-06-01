PART’ÂGE Direction de Quartiers Ouest Rennes 19 – 30 juin Ille-et-Vilaine

Des ateliers collectifs pour prendre soin de sa santé

**Dans le cadre de l’AMI Prévention de la perte d’autonomie 2026, désormais intitulé « PART’ÂGE »** pour plus de lisibilité, des temps d’information et de rencontre sont organisés dans plusieurs quartiers rennais, en lien avec les lieux ressources favorables au vieillissement.

**Ces rendez-vous permettront aux habitants :**

* de découvrir les actions de prévention proposées près de chez eux ;

* de mieux connaître les actions du programme PART’ÂGE déployées en 2026 ;

* d’échanger avec les professionnels présents autour des enjeux du bien vieillir.

Cette dynamique s’inscrit notamment dans le travail engagé par la coordination de quartier Q3/Q4/Q9.

**Dates des rencontres sur le quartier Ouest :**

* **Centre Social de Cleunay** (49 rue Jules Lallemand)

le 19 juin, de 16h30 à 17h30

* **Maison Bleue** (123 boulevard de Verdun)

le 23 juin, de 15h30 à 17h

* **Maison de Quartier La Touche** (6 rue du Cardinal Paul Gouyon)

le 30 juin, de 14h30 à 16h

**Ces temps sont ouverts à toutes et tous.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T16:00:00.000+02:00

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amiclic@ccasrennes.fr 02.23.62.20.19

Direction de Quartiers Ouest 39, rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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