UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Maxime

Part’âge nature atelier peinture nature La Pointe des Sardinaux Sainte-Maxime

samedi 8 août 2026 · La Pointe des Sardinaux · Sainte-Maxime

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La Pointe des Sardinaux
Adresse
1 avenue Général Touzet du Vigier
Ville
83120 Sainte-Maxime
Département
Var
Tarif

Sainte-Maxime

Part’âge nature atelier peinture nature

La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Peinture Nature Imaginez une grande toile tendue dans le cadre protégé de la pointe des Sardinaux…
  .

La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70  bibliotheque@ste-maxime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nature painting workshop

Peinture Nature Imagine a great toile of the cadre protégé of the pointe des Sardinaux…
With the Biodiversity Service and the Bien-être animal de la Ville, partez en plein air à la découverte de la nature méditerranéenne, for a moment of enjoyment and the sensitization of the protection of the environment.

PEINTURE NATURE
Imagine a great toile of the cadre protégé de la pointe des Sardinaux…
Avant de saisir pinceaux et couleurs, chacun prendra le temps d’observer la nature et d’imaginer une œuvre commune.

L’événement Part’âge nature atelier peinture nature Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime

À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)