Part’âge nature atelier peinture nature La Pointe des Sardinaux Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Part’âge nature atelier peinture nature

La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Peinture Nature Imaginez une grande toile tendue dans le cadre protégé de la pointe des Sardinaux…

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La Pointe des Sardinaux 1 avenue Général Touzet du Vigier Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

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English : Nature painting workshop

Peinture Nature Imagine a great toile of the cadre protégé of the pointe des Sardinaux…

With the Biodiversity Service and the Bien-être animal de la Ville, partez en plein air à la découverte de la nature méditerranéenne, for a moment of enjoyment and the sensitization of the protection of the environment.



PEINTURE NATURE

Imagine a great toile of the cadre protégé de la pointe des Sardinaux…

Avant de saisir pinceaux et couleurs, chacun prendra le temps d’observer la nature et d’imaginer une œuvre commune.

L’événement Part’âge nature atelier peinture nature Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime