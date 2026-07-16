Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre de Galey, Église Saint-Pierre, Galey

Informations pratiques

Partez à la découverte de l’église paroissiale Saint-Pierre de Galey 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’église paroissiale Saint-Pierre est située en hauteur, à la périphérie du village de Galey. Ses trois premières travées datent du XIIe siècle. Elle fut prolongée de deux travées vers l’est au XVe siècle, entraînant la disparition du chevet roman. La nef fut doublée au XVIIIe siècle.

Le clocher, extérieur à l’église, est attenant au mur ouest. L’entrée, située sous le porche et orientée plein sud, est ainsi protégée des pluies et des vents d’ouest venant du col de Portet-d’Aspet.

L’église est classée au titre des monuments historiques. Son décor intérieur est classé ou inscrit au titre des objets mobiliers. Parmi les principaux éléments figurent un maître-autel du XVIIIe siècle en bois polychrome et doré, orné de tableaux représentant saint Pierre, saint Paul et la Crucifixion, ainsi qu’un autel et un retable consacrés à saint Sébastien, également datés du XVIIIe siècle et restaurés en 2011.

L’édifice conserve aussi des fonts baptismaux et un confessionnal du XVIIIe siècle, ainsi qu’une cuve baptismale datée de 1617, installée sous le porche.

Des sondages réalisés en 2013 dans la partie de l’église datant du XIIe siècle ont permis de mettre au jour des fresques du XVe siècle représentant le Christ en majesté et des anges musiciens. Celles-ci sont aujourd’hui en attente de restauration.

Le mécanisme de l’horloge du clocher, daté de 1780, a été restauré et remis en état de marche à la fin de l’année 2015. Exposé sous la tribune de l’église, il peut faire l’objet d’une démonstration sur demande.

Église Saint-Pierre Route d’Escarchein, 09800 Galey, France Galey 09800 Ariège Occitanie https://galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine Église d’époque romane (angle sud-ouest), agrandie vers l’est aux XVe-XVIe siècles. Doublement de la nef à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. De St Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey.

L’église paroissiale Saint Pierre est située en haut et à la périphérie du village de Galey. Ses trois premières travées sont du XIIème siècle. Elle fut prolongée de deux travées vers l’Est au XVème …

©Galey Patrimoine P. Sanchez