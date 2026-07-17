Venez découvrir l’église Saint-Quintin de Galey accompagné d’un guide, Église Saint-Pierre, Galey

Informations pratiques

Venez découvrir l’église Saint-Quintin de Galey accompagné d’un guide 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le nom de Saint-Quintin ferait référence soit à un martyr romain du IIIe siècle, soit à un évêque de Rodez qui participa au concile d’Agde en 509, en même temps que saint Lizier.

À l’extérieur, vous découvrirez un clocher-mur à trois baies, dont deux cloches sont absentes, certainement déposées pendant la Révolution. Elles seront remplacées par deux cloches fondues en 2022 pour célébrer le cinquantenaire de l’association.

Vous pourrez également observer une frise romane sur la partie datant du XIIe siècle, des vestiges d’une fresque templière à gauche du portail, ainsi que le linteau d’une petite ouverture dans le mur sud, probablement déplacé lors de l’agrandissement de la chapelle au début du XVIIIe siècle.

À l’intérieur, découvrez un retable du XVIe siècle en bois sculpté, peint et doré. Composé de treize panneaux représentant la Passion du Christ, il est considéré comme le plus beau et le plus ancien retable du Couserans et est classé au titre des objets mobiliers.

Un antependium du XVIIIe siècle, en cuir de Cordoue gaufré et doré, représente le reniement de saint Pierre. Classé au titre des objets mobiliers, il a fait l’objet d’une restauration en 1998.

La chapelle abrite également une statue du Christ en croix en bois peint, œuvre d’art populaire du XVIIe siècle inscrite au titre des objets mobiliers, ainsi que des planches polychromes du XVe siècle représentant « un ange tenant un écu aux armes de France » et « des têtes de personnages ». Ces éléments, découverts derrière le retable actuel lors de sa restauration, sont également inscrits au titre des objets mobiliers.

Dans la partie datant du XVIIIe siècle se trouve un autel représentant la mort de Joseph, non protégé au titre des monuments historiques. Une statue en bois non datée, qui représenterait sous réserve saint Pierre, a été offerte par un particulier de la commune.

Enfin, un tabernacle non daté, autrefois placé devant l’autel, a été déplacé lors de la restauration du retable.

Église Saint-Pierre Route d’Escarchein, 09800 Galey, France Galey 09800 Ariège Occitanie 06 25 70 57 20 https://galeypatrimoine.wixsite.com/asso-galeypatrimoine Église d’époque romane (angle sud-ouest), agrandie vers l’est aux XVe-XVIe siècles. Doublement de la nef à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. De St Girons, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à droite vers Galey – du col de Portet d’Aspet, D618 jusqu’à Orgibet, puis D304 à gauche vers Galey.

Le nom de Saint-Quintin ferait référence soit à un martyr romain du IIIe siècle, soit à un évêque de Rodez qui participa au concile d’Agde en 509, en même temps que saint Lizier.

© Galey Patrimoine P. Sanchez