Partez à la découverte des zones humides autour du plan de Nouailhas La Croisille-sur-Briance samedi 13 juin 2026.

La Croisille-sur-Briance

Partez à la découverte des zones humides autour du plan de Nouailhas

Lieu de RDV donné à l’inscription La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie découverte Partez à la découverte des zones humides autour du plan de Nouailhas.

Inscription obligatoire

Gratuit Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo .

Lieu de RDV donné à l’inscription La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 95 32 f.nauwynck@cen-na.org

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English : Partez à la découverte des zones humides autour du plan de Nouailhas

L’événement Partez à la découverte des zones humides autour du plan de Nouailhas La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-06-04 par Terres de Limousin