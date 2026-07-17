Partez à la découverte d’un château à l’histoire et à l’architecture remarquables, et visitez une exposition sur Valéry Giscard d’Estaing, Château d’Estaing, Estaing

Informations pratiques

Partez à la découverte d’un château à l’histoire et à l’architecture remarquables, et visitez une exposition sur Valéry Giscard d’Estaing 19 et 20 septembre Château d’Estaing Aveyron

Tarif adulte : 2€. Tarif enfant (12 à 17 ans), étudiants, personnes en situation de handicap : 1€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les salles restaurées et aménagées depuis 2005, ainsi que l’exposition « Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe ».

Le parcours présente également l’exposition temporaire « 1974-1981 : 50 ans d’un septennat modernisateur et visionnaire pour la France ».

En déambulant sur plusieurs niveaux, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, vous découvrirez les résultats des travaux de restauration entrepris depuis 2005.

La visite permet également d’accéder à la cour haute et à la terrasse, qui offrent de remarquables points de vue sur les toits du village et la rivière Lot.

Château d’Estaing Place Francois Annat, 12190 Estaing, France Estaing 12190 Aveyron Occitanie 0565447224 https://www.chateaudestaing.org Première référence de la baronnie en 1028. Construction puis remaniements du château aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. En 1789, le château n’échappe pas au vandalisme de la Révolution. A cette époque, les écussons sont grattés, le château pillé et les bâtiments confisqués. En 1836, le château accueille les sœurs Saint-Joseph. En 1930, construction d’une chapelle près de celle des seigneurs d’Estaing (XVe siècle). Après la Seconde guerre mondiale, le château se transforme en maison de retraite pour religieuses. Le château est constitué de bâtiments de hauteurs différentes organisés autour d’une terrasse. Ouvert du 1er avril au 2 novembre, du mardi au dimanche et les jours fériés.

Découvrez les salles restaurées et aménagées depuis 2005, ainsi que l’exposition « Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe ». En 2024, s’ajoute également temporaire …

©Château d’Estaing