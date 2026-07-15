Participation à la construction de la structure d’une oeuvre Lac de Génos (42.805575, 0.404979) Génos

Informations pratiques

Génos

Participation à la construction de la structure d’une oeuvre

Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

L’artiste plasticien Laurent Valera vous invite à participer à la construction de la structure en bambou et feutre de laine de son œuvre Figures de passage , installation artistique immersive sur le thème de l’eau et des vivants. Son inauguration est prévue le vendredi 11 septembre à 18h sur site.

Vous pouvez venir le temps que vous voulez (journée complète ou simplement une ou deux heures, c’est vous qui décidez !). Munissez-vous de gants de jardinage.

Vous pouvez contribuer à l’œuvre en y amenant un galet de votre choix.

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Lac de Génos (42.805575, 0.404979) GENOS Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Visual artist Laurent Valera invites you to %E0 participate %E0 in the construction of the bamboo and wool felt structure for his work %AB Figures de passage %BB, an immersive art installation exploring the themes of water and living beings. The opening is scheduled for Friday, September 11, at 6 p.m. on site.

You can come for as long as you like (a full day or just an hour or two—it’s up to you!). Please bring gardening gloves.

You can contribute to the artwork by bringing a pebble of your choice.

L’événement Participation à la construction de la structure d’une oeuvre Génos a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65